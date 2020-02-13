В Бурятии немного похолодало

Ночные морозы в Улан-Удэ усилились до -26 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 февраля, по республике ночью местами слабый снег, днём без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 23-28, местами 32-37, местами по югу 15-20, днём 10-15, местами по югу и юго-западу до 6, по северу местами 17-22 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 24-26, днём 10-12 мороза.
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