Больной коронавирусом в Забайкалье идёт на поправку

В России зарегистрировано два случая заболевания новым вирусом
В соседнем с Бурятией Забайкальском крае выявлен больной коронавирусом. Об этом сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. Также ещё один больной выявлен в Тюменской области. Об заболевших – граждане Китая.
По данным РИА Новости, больной в Забайкалье уже идёт на поправку. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, в тесном контакте с больным находились только два человека, которые также изолированы и остаются под наблюдением медицинского персонала.
- На сегодняшний день у больного уже наступила стадия реконвалесценции (выздоровление – прим. ред.), - сказала Светлана Лапа.
В пресс-службе управления подчеркнули, что все люди, которые контактировали с заболевшим, здоровы.
В Тюмени больной оказалась студентка. Её состояние оценивается как удовлетворительное, жалоб нет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
- Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением, - отметили в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в больницу был госпитализирован путешественник из Забайкальского края с подозрением на коронавирус. Но диагноз не подтвердился.
В связи с новым заболеванием, жители республики ринулись скупать медицинские маски. В этой связи отмечен дефицит масок, а также в некоторых аптеках заметно увеличилась их стоимость. На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она обратилась к руководству минздрава с требованием принять неотложные меры реагирования.
Новый тип вируса распространился в китайском городе Ухань, в котором проживает 11 миллионов человек. Город закрыт на карантин. Перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены.
Больной коронавирусом в Забайкалье идёт на поправку
Общество, Фото:
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