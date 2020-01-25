В Иркутске несколько студентов госпитализированы с подозрением на коронавирус



По данным Роспортребнадзора страны, на сегодня в России больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.



Сообщалось, в одной только в китайской провинции Хубэй к полуночи субботы по местному времени число подтвержденных случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек. Скончались 39 человек, причём 38 из них жители Уханя, где и началась вспышка заболевания.



По данным BBC, источником нового вируса, как считают власти Китая, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Уже введён запрет на продажу живой птицы и скота. Не исключается и то, что носителем вируса было животное, а затем он перешёл к человеку.



Китайский город Ухань, откуда распространилась инфекция, закрыт на карантин. Здесь проживает 11 миллионов человек. Перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин, отмечают РИА Новости.



Как сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии рекомендуют



Что известно о новом вирусе?



Вирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям. По данным, источником нового вируса, как считают власти Китая, стал рынок в Ухане, где продавались морепродукты, птицы, змеи, кролики и другие животные. Уже введён запрет на продажу живой птицы и скота. Не исключается и то, что носителем вируса было животное, а затем он перешёл к человеку.Китайский город Ухань, откуда распространилась инфекция, закрыт на карантин. Здесь проживает 11 миллионов человек. Перестал работать наземный транспорт, паромы, метро, в город не впускают пассажирские автобусы, вылеты из аэропорта и отправления с железнодорожных станций также отменены. Власти рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин, отмечаютКак сообщал «Байкал-Daily», жителям Бурятии рекомендуют воздержаться от поездок в этот город до тех пор, пока там не нормализуется обстановка. Также в республике усилены меры санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы. Кроме того, медучреждения граничащего с Китаем Забайкальского края готовы ко вспышке коронавирусаВирус 2019-nCoV - вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.



Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.



Заражение человека происходит воздушно-капельным способом. Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода составляет 3-14 дней, а длительность заболевания составляет в среднем 6–7 дней.



Коронавирус проявляется как простудное заболевание, сначала появляется насморк, появляется температура. Часто отмечаются першение, боли в горле, кашель, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии.



Вакцины от новой болезни не существует, пока она не будет специально разработаны. Разработка новой вакцины может продолжаться несколько лет.









В Иркутске несколько студентов Байкальского государственного университета, уроженцев КНР, где ранее была зафиксирована вспышка болезни, вызванная коронавирусом нового типа, госпитализированы с респираторным заболеванием. По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики проверяют возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом, сообщает. Результаты обследования будут известны позднее.В общежитии, где проживали студенты, проводятся карантинные мероприятия. На данный момент других больных среди студентов не выявлено.На 25 января в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, передаётсо ссылкой на госкомитет КНР по здравоохранению. Число погибших достигло 41, за сутки умерли 16 человек.