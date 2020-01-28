Результат из Новосибирска пришёл сегодня
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в ночь с 25 на 26 января госпитализировали 36-летнего забайкальца с подозрением на коронавирус. Он прибыл из Улан-Батора, до этого он побывал в Таиланде, Южной Корее и Китае. Известно, что он не посещал Ухань - эпицентр распространения нового коронавируса.
Специалисты ждали из Новосибирска заключения, после получения которого стало бы известно, болен ли человек коронавирусной инфекцией.
Сейчас стало известно, что пришёл отрицательный результат на коронавирус.
- Учитывая в эпиданамнезе факт его пребывания в КНР, для исключения коронавирусной инфекции были отобраны анализы и направлены для исследования в референс-центр Роспотребнадзора «Вектор» (г. Новосибирск). Сегодня пришёл отрицательный результат на коронавирус, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Ранее лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Бурятии был выделен пневмококк. Медицинскими работниками установлен диагноз пневмония. Мужчина получает лечение.
В Бурятии коронавирус у заболевшего мужчины не подтвердился
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