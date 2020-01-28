В Иволгинском дацане пройдёт XXXIV конкурс «Эхэ хэлэн – Манай баялиг»
1 февраля в Иволгинском районе Бурятии состоится XXXIV конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – Манай баялиг» на знание бурятского языка, традиций и культуры среди школьников этнической Бурятии. Как и в прошлый раз он пройдёт в здании Буддийского университета в Иволгинском дацане.
От конкурса к конкурсу оргкомитет старается ввести всё новые и новые виды состязаний, которые приносят детям огромную практическую пользу как в быту, в жизни, так и в сфере личностного роста, духовного развития, становления характера. Дети познают важность знания языка, традиций и культуры. Школьники соревнуются не только в знаниях, а также лепят скульптуры, вышивают, мастерят из дерева и поют.
- За прошедшие годы этот замечательный конкурс уже выпустил в большую жизнь многие сотни выпускников средних школ этнической Бурятии - с твёрдым духовным наказом любить свою родину, уважать свой родной язык, говорить на родном языке, почитать его и передавать дальше как огонь жизни истории своего народа, своей семьи, своей школы, своего района, своего села, уважать свой народ, духовную культуру и национальные традиции. Никогда и нигде не забывать о том, что родной язык, его диалекты — это корни и ствол общего древа единого бурятского народа, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.
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В Бурятии состоится традиционный конкурс по бурятскому языку
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