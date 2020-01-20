На острове Конный пройдёт праздничная программа с салютом и дискотекой
Празднование Дня студента пройдёт в Иркутске на катке острова Конный 25 января. Праздничная программа «Все на лёд» начнётся в 17:00. Для присутствующих организуют выступление творческих студенческих коллективов, розыгрыш призов и вручение подарков. Кроме этого, запланированы салют и дискотека на коньках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
По словам заместителя мэра города Виталия Барышникова, масштабное празднование Дня студентов в таком формате впервые прошло в прошлом году. Тогда на острове Конный собрались около тысячи студентов ИГУ, ИрГУПС, ВСИ МВД РФ, БГУ, ИРНИТУ, а также учащиеся иркутских ссузов. По отзывам участников массового катания на коньках, праздник удался. Представители администрации города надеются, что подобное объединение всей учащейся молодёжи Иркутска 25 января станет традиционным.
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В Иркутске День студента отметят массовым катанием на коньках
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