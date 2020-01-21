В Улан-Удэ проведут фестиваль креативных санок и тюбингов

Оригинальные транспортные средства примут участие в весёлых заездах в парке



25 января в Улан-Удэ пройдёт фестиваль креативных санок и тюбингов «Лечу, как хочу». Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.



На фестиваль приглашаются энергичные и креативные участники. От них требуется сделать оригинальное транспортное средство, которое примет участие в весёлых заездах в парке.



В 14:00 все конкурсанты строятся парадом и катят свои санки к главной сцене для участия в торжественном открытии. Призы будут раздаваться по нескольким номинациям. Об этом сообщает пресс-служба парка.



Возрастное ограничение 0+