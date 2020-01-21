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В Улан-Удэ проведут фестиваль креативных санок и тюбингов

В Улан-Удэ проведут фестиваль креативных санок и тюбингов
Общество,  Фото:pixabay.com
Оригинальные транспортные средства примут участие в весёлых заездах в парке

25 января в Улан-Удэ пройдёт фестиваль креативных санок и тюбингов «Лечу, как хочу». Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.

На фестиваль приглашаются энергичные и креативные участники. От них требуется сделать оригинальное транспортное средство, которое примет участие в весёлых заездах в парке.

В 14:00 все конкурсанты строятся парадом и катят свои санки к главной сцене для участия в торжественном открытии. Призы будут раздаваться по нескольким номинациям. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Возрастное ограничение 0+
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