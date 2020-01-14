«Как по воздуху»: В Бурятии нашли идеально прозрачный лёд Байкала

Пользователи Сети остались в восторге от увиденного. ВИДЕО



На Байкале в селе Выдрино Кабанского района Бурятии нашли идеальный лёд. Отдыхающий заснял на видео замёрзшее озеро, однако лёд абсолютно прозрачный, на нём нет снега.



- Девственный лёд, просто вообще невидимый. Ты идёшь как будто по воде, если бы царапин не было бы. Как будто по воздуху шагаешь. Круто, - говорит автор видео.







Ролик был опубликован в аккаунте в соцсети рыболовного магазина, потом он появился на странице ves_ulan_ude_ Видео привело в восторг подписчиков паблика. Люди высказывались по этому поводу в комментариях.



«Какая прелесть», «Вау!», «Какая красота! Как аквариум», «Хоть бы одним глазком увидеть это чудо!», «Это просто волшебно», «Изумительно красиво», «Красота! Захотелось туда ... и любоваться часами», «Страшно красиво», «Мы просто обязаны сохранить такую красоту», пишут пользователи Сети.



За два дня ролик просмотрели почти 35 тысяч раз.

