В Бурятии ООО «Хужир энтерпрайз» не зарегистрировал несчастный случай

Работник получил травму на производстве



Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Хужир энтерпрайз» нарушало закон об охране труда.



Установлено, что работодатель не обеспечил обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения работ, не вёл учёт выданных средств индивидуальной защиты. Выявлен факт нерегистрации несчастного случая на производстве при получении травмы работником предприятия.



Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф.



После прокурорского вмешательства нарушения трудового законодательства устранены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

