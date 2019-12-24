Подарки были получены в рамках акции «75/75» - 75 подарков к 75-летию музея
В 2019 году Национальный музей Бурятии получил 113 предметов изобразительного искусства от художников.
В этом году 75-летие со дня своего основания празднует Художественный музей имени Сампилова – ведущий музей республики. В рамках празднования юбилея Бурятское отделение Союза художников России (Евгений Болсобоев) и фонд возрождения старобурятского искусства «Буряад зураг» (Зандан Дугаров) объявили старт акции «75/75», то есть 75 подарков к 75-летию музея.
Акция «75/75» стартовала с дара заслуженного художника России Иннокентия Налабардина, передавшего музею свой триптих «Из глубины веков». Это третий вариант работы – первый хранится в музее Монголии, второй передан руководителю Гусиноозерской ГЭС. Третий вариант будет храниться в фондах Художественного музея.
- В течение года музей принимал дары от художников и ценителей искусства. В качестве подарков принимались произведения изобразительного искусства, с подробным описанием работы и информацией об авторе. В акции приняли участие не только художники Бурятии, но мастера искусств из других регионов России. Также к акции присоединились художники Монголии. Все принятые в дар работы были представлены на итоговой юбилейной выставке «75/75» в музее, - сообщили в музее.
Общее количество фонда составляет более 10 тысяч музейных предметов. За время существования музея в фондах живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства сформировались коллекции: русского искусства XVIII - начала ХХ веков, советского и бурятского искусства ХХ-XXI веков.
Директорами музея в разные годы были художники Мэрдыгеев Роман Сидорович, Окладников Александр Александрович, Гергесов Лука Ефремович, Москалев Георгий Николаевич, Дульбеев Ким Африканович, Стариков Иннокентий Игнатьевич, искусствоведы Мунгалова Софья Николаевна, Цыденова Рита Бадмаевна. С 2007 года музей возглавляет Татьяна Бороноева.
Национальный музей Бурятии получил в дар 113 экспонатов
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