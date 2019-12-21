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В Бурятии запретят продажу снюсов

В Бурятии запретят продажу снюсов
Общество, 
Поручение разработать соответствующий указ минздраву республики дал Алексей Цыденов

Оптовую и розничную продажу сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции запретят в Бурятии. Поручение разработать соответствующий указ минздраву республики дал Алексей Цыденов на заседании консультативного совета женщин при главе Бурятии. На мероприятии присутствовали преподаватели, которые высказали свою обеспокоенность употреблением подростками так называемого бездымного табака. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В настоящее время среди детей и подростков активно распространяются пакетики, жвачки, конфетки или пастилки без табака, но пропитанные никотином - неофициально их называют снюсами. Популярность этих и других бестабачных смесей, содержащих серьёзные дозы никотина, среди школьников и подростков растёт благодаря привлекательной упаковке и удобству использования - его употребление почти незаметно для окружающих. Снюсы продаются на переменах возле школ и в других местах.

- Врачи-наркологи предупреждают об опасности смесей, содержащих никотин, особенно для здоровья детей и подростков. Употребление снюсов даёт сильный токсический эффект и приводит к довольно серьёзным интоксикационным расстройствам, происходит интоксикационное поражение практически всех внутренних органов, в первую очередь - сердечно-сосудистой системы и расстройства метаболизма. В существующих расфасовках снюсов содержится в 50 и более раз больше никотина, чем в одной сигарете, - отмечается в проекте пояснительной записки к указу.

При этом действующим законодательством не установлен запрет на оптовую и розничную торговлю любых сосательных и жевательных смесей (снюсов), содержащих никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией.

Настоящий проект указа размещен на сайте министерства здравоохранения Бурятии для рассмотрения и внесения предложений до 24 декабря 2019 года.
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