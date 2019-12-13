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Певец из Бурятии стал «благотворительным» Дедом Морозом

Певец из Бурятии стал «благотворительным» Дедом Морозом
Общество, 
Певец Сергей Бураченков планирует проводить новогодние ёлки в детских домах

Сегодня певец из Бурятии Сергей Бураченков запустил акцию «Благотворительный Дед Мороз». В свободное от работы время он будет приезжать к детям из детских домов.

- Дорогие улан-удэнцы и все жители Бурятии, от чистого сердца запускаю акцию «Благотворительный Дед Мороз» для ребятишек из детских домов. Поиграем, повеселимся, сфотографируемся, поводим хоровод, и, конечно же, весело встретим Новый Год, - поделился Сергей в соцсетях.

Певец отметил, что часть своего заработка отдаёт на подарки детям.

Сергей зовёт неравнодушных горожан присоединиться к благотворительной акции.

- И ещё чуть не забыл! Если детский дом находится за городом или в каком-то другом районе, пишите заранее. Давайте сделаем вместе этот мир чуточку добрее! – добавил певец для тех, кто хочет пригласить Деда Мороза.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Сергей Бураченков выпустил клип на песню «В Баргузин еду я». Песня посвящена селу, где родился и вырос певец. Клип он посвятил всем уроженцам Баргузинского района и тем, кто хоть раз был в этих красивых краях.

Весной этого года он выпустил музыкальный альбом. В него вошли авторские композиции, а также песни других авторов, на исполнение которых музыкант получил разрешение. В том числе разрешение спеть композицию «Ты моё счастье» Сергею дал лично Филипп Киркоров.


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