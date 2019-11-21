Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд
20 ноября в столице Бурятии наградили лучших руководителей городских детских садов. Церемония прошла в комитете по образованию города Улан-Удэ.
Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено заведующему детского сада № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ Ларисе Убогаевой за высокий профессионализм, заслуги в обучении, воспитании подрастающего поколения и многолетнюю добросовестную работу.
За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд почётной грамотой Народного Хурала РБ награждена заведующий детского сада № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ Ольга Иванова.
Почётной грамотой комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ за добросовестный труд и вклад в развитие образования г. Улан-Удэ награждены:
- Пинтаева Бутидма, заведующий детского сада № 88 «Ладушки» г. Улан-Удэ;
- Игумнова Анна, заведующий детского сада № 16 «Родничок» г. Улан-Удэ.
Почётные звание и грамоты вручила зампредседателя комитета по образованию Любовь Цепкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
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