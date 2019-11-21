 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Ноября

20 Ноября

Популярное

В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов

В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ
Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд

20 ноября в столице Бурятии наградили лучших руководителей городских детских садов. Церемония прошла в комитете по образованию города Улан-Удэ.

Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено заведующему детского сада № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ Ларисе Убогаевой за высокий профессионализм, заслуги в обучении, воспитании подрастающего поколения и многолетнюю добросовестную работу.

За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд почётной грамотой Народного Хурала РБ награждена заведующий детского сада № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ Ольга Иванова.

Почётной грамотой комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ за добросовестный труд и вклад в развитие образования г. Улан-Удэ награждены:
- Пинтаева Бутидма, заведующий детского сада № 88 «Ладушки» г. Улан-Удэ;
- Игумнова Анна, заведующий детского сада № 16 «Родничок» г. Улан-Удэ.

Почётные звание и грамоты вручила зампредседателя комитета по образованию Любовь Цепкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
детские сады Улан-Удэ дошкольное образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Между Читой и Иркутском в Новый год пустят дополнительный поезд
Общество, 21.11.2019
Поезд отправится из Читы 27 декабря и 6 января
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Борцы Бурятии примут участие в международном турнире на Кавказе
Общество, 21.11.2019
Сейчас они находятся в Северной Осетии на сборах перед соревнованиями
Житель Бурятии отметил 100-летие
Житель Бурятии отметил 100-летие
Общество, 21.11.2019
Долгожитель живёт в Горячинске
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Жителя Бурятии оштрафовали за заросший участок
Общество, 21.11.2019
Крупный сельхозучасток зарос кустарниками
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Чемпионка мира по высшему пилотажу прилетела в Бурятию
Общество, 21.11.2019
Свою историю успеха молодёжи рассказала лётчик-инструктор 1-го класса Светлана Капанина
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
В Бурятии ищут педагогов и студентов для участия в конкурсе Выготского
Общество, 21.11.2019
Победители конкурса получат денежные призы и новые возможности профессионального роста
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
В Бурятии в боевой подготовке применят опыт Армейских игр
Общество, 21.11.2019
По новой программе пройдут обучение мотострелковые и разведывательные подразделения
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
В улан-удэнском музее покажут фильм по выбору пользователей
Общество, 21.11.2019
Показ картин в выходные дни в музее становится уже традиционным
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
В Бурятии оляпки устраивают «разборки»
Общество, 21.11.2019
В Баргузинском заповеднике рассказали о жизни птиц, которых за повадки прозвали «таёжными пингвинчиками»
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
В школах Иркутской области будут бесплатно кормить детей-инвалидов
Общество, 21.11.2019
В окончательном чтении приняты законопроекты, предусматривающие обеспечение детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области
Хоронить улан-удэнцев теперь можно в урнах
Хоронить улан-удэнцев теперь можно в урнах
Общество, 21.11.2019
Также через год на кладбище откроется колумбарная стена
Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»
Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»
Общество, 21.11.2019
Видео на YouTube на сегодня просмотрели более 47 тысяч раз
ВИДЕО: В Бурятии работает единственный в армии России лама
ВИДЕО: В Бурятии работает единственный в армии России лама
Общество, 21.11.2019
Баир-лама провёл сотни обрядов как в воинских частях, так и на полигонах
Учёного из Забайкалья наградили за исследование редких млекопитающих
Учёного из Забайкалья наградили за исследование редких млекопитающих
Общество, 21.11.2019
В Москве впервые вручат премию профессора Воронцова за изучение и охрану животных
В Бурятии назвали больные вопросы перед всероссийской переписью
В Бурятии назвали больные вопросы перед всероссийской переписью
Общество, 21.11.2019
Специалисты столкнулись с хаотичной нумерацией домов и повторяющимися названиями улиц

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^