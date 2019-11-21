В Улан-Удэ чествовали руководителей городских детсадов

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

Заведующих наградили почётными грамотами за добросовестный труд



20 ноября в столице Бурятии наградили лучших руководителей городских детских садов. Церемония прошла в комитете по образованию города Улан-Удэ.



Почётное звание «Заслуженный работник образования Республики Бурятия» присвоено заведующему детского сада № 91 «Строитель» г. Улан-Удэ Ларисе Убогаевой за высокий профессионализм, заслуги в обучении, воспитании подрастающего поколения и многолетнюю добросовестную работу.



За достигнутые успехи в воспитании подрастающего поколения и многолетний добросовестный труд почётной грамотой Народного Хурала РБ награждена заведующий детского сада № 41 «Ласточка» г. Улан-Удэ Ольга Иванова.



Почётной грамотой комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ за добросовестный труд и вклад в развитие образования г. Улан-Удэ награждены:

- Пинтаева Бутидма, заведующий детского сада № 88 «Ладушки» г. Улан-Удэ;

- Игумнова Анна, заведующий детского сада № 16 «Родничок» г. Улан-Удэ.



Почётные звание и грамоты вручила зампредседателя комитета по образованию Любовь Цепкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

