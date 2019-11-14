На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре
Представители движения КВН в Иркутске и победители Премьер-лиги – команда «Буряты» встретились с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. Вместе с активистами глава города обсудил вопросы развития КВН в областном центре.
- КВН в Иркутске, без преувеличения, является мощным, масштабным движением. Он объединяет тысячи неравнодушных, творческих, креативных людей. Мы со своей стороны, продолжим поддерживать наши команды, – пообещал Дмитрий Бердников.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в сентябре объединенная сборная Иркутской области и Бурятии – «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. С 12 по 25 января 2020 года команда при поддержке администрации Иркутска примет участие в международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020», который пройдёт в Сочи. Следом в феврале состоятся первые игры в рамках нового сезона Высшей Лиги КВН.
Кроме того, 14 декабря в Иркутске состоится финал Байкальской лиги КВН. По итогам полуфинальных игр в финал прошли команды: сборная муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), Сборная ИГУ, «Феникс» (ИрГАУ), «На брудершафт» (ИГУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ).
«Буряты» из КВН встретились с мэром Иркутска
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