«Буряты» из КВН встретились с мэром Иркутска

На встрече они обсудили вопросы развития КВН в областном центре



Представители движения КВН в Иркутске и победители Премьер-лиги – команда «Буряты» встретились с мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым. Вместе с активистами глава города обсудил вопросы развития КВН в областном центре.



- КВН в Иркутске, без преувеличения, является мощным, масштабным движением. Он объединяет тысячи неравнодушных, творческих, креативных людей. Мы со своей стороны, продолжим поддерживать наши команды, – пообещал Дмитрий Бердников.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в сентябре объединенная сборная Иркутской области и Бурятии – «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. С 12 по 25 января 2020 года команда при поддержке администрации Иркутска примет участие в международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020», который пройдёт в Сочи. Следом в феврале состоятся первые игры в рамках нового сезона Высшей Лиги КВН.



Кроме того, 14 декабря в Иркутске состоится финал Байкальской лиги КВН. По итогам полуфинальных игр в финал прошли команды: сборная муниципальных унитарных предприятий города Иркутска, «Посейдон Карлеоне» (ИСН ИГУ), Сборная ИГУ, «Феникс» (ИрГАУ), «На брудершафт» (ИГУ), «Такие разные буряты» (г. Улан-Удэ).

