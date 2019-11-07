В Иркутске пройдут чемпионат и первенство Сибири по самбо

Соревнования состоятся в первой половине декабря в СК «Байкал-Арена»
С 9 по 14 декабря в спортивном комплексе «Байкал-Арена» в Иркутске пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по самбо среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, а также по боевому самбо – среди мужчин. Об этом сообщает федерация самбо Иркутской области.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от полуфиналистов. В личных видах программы в каждой весовой категории разыгрываются первое, второе и 2 третьих места. Командный зачёт среди субъектов РФ проводится по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами. Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.
Программа спортивного соревнования
9 декабря
11:00 – 15:00 – Приезд участников соревнований, работа комисссии по допуску участников.
17:00 – 18:00 – Взвешивание: юноши (16-17 лет) в в/к 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87 и свыше 87 кг.
18:00 – Совещание организаторов, тренеров, представителей, судей. Жеребьёвка.
10 декабря
10:00 – Начало соревнований у юношей (16-17 лет).
15:00 – 16:00 – Взвешивание: девушки (16-17 лет) в в/к 40, 44, 48, 52, 56, 60, 65, 70, 75 и свыше 75 кг.
15:00 – 16:00 – Взвешивание: юниоры (18-19 лет) в в/к 48, 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.
18:00 – Открытие соревнований.
19:00 – Финальные встречи, награждение победителей и призёров.
11 декабря
10:00 – Начало соревнований у девушек (16-17 лет) и юниоров (18-19 лет).
15:00 – 16:00 – Взвешивание: юниорки (18-19 лет) в в/к 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг.
15:00 – 16:00 – Взвешивание: мужчины в в/к 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.
12 декабря
10:00 – Начало соревнований у юниорок (18-19 лет) и мужчин.
15:00 – 16:00 – Взвешивание: женщины в в/к 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 80 и свыше 80 кг.
15:00 – 16:00 – Взвешивание: мужчины (боевое самбо) в в/к 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг.
13 декабря
10:00 – Начало соревнований у женщин и мужчин (боевое самбо).
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске пройдут чемпионат и первенство Сибири по самбо
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