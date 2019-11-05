Ушла из жизни представитель Бурятской ассоциации жертв политических репрессий Нина Ткачёва
Этой осенью ушла из жизни член Общественной палаты Бурятии Нина Георгиевна Ткачёва. В Общественной палате она представляла Бурятскую ассоциацию жертв политических репрессий.
О кончине Нины Ткачёвой стало известно на сессии Народного Хурала, так как согласно закону, необходимо досрочно прекратить полномочия умершего члена Общественной палаты.
Полный список нового созыва Общественной палаты Бурятии «Байкал-Daily» представлял в июне 2019 года.
Бурятская ассоциация жертв политических репрессий объединила людей, родители которых подверглись массовым политическим репрессиям 30-50 годов. Издаётся «Книга памяти», в которой увековечены около 15 тысяч имён. Есть и электронная версия издания. Работа по увековечиванию имён продолжается.
По инициативе активистов ассоциации в Бурятии появились памятники жертвам репрессий. Они возведены в Хоринском, Селенгинском, Заиграевском, Тункинском, Бичурском районах, в Улан-Удэ – в Загорске и на ул. Линховоина.
В Бурятии также готовится выставка памяти жертв политических репрессий. Проект планируется реализовать в 2020 году.
Умерла член Общественной палаты Бурятии
Общество, Фото:
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