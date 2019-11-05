Умерла член Общественной палаты Бурятии

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Десантники Бурятии прошли итоговую проверку Общество, В октябре в Воздушно-десантных войсках проходила итоговая проверка за 2019 учебный год