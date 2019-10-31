Необычный рейтинг составила авиакомпания S7
Авиакомпания S7 рассказала о самых мистических местах России. В это число вошли несколько мест из разных регионов страны.
На первом месте в этом списке оказалось озеро Ольхон на озере Байкал.
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- На озере Байкал есть остров Ольхон. Местные говорят, что именно там обитают духи Байкала. Причём издревле: археологи до сих пор находят там древние ритуальные сооружения, - говорится в сообщении.
Также в список вошли Телецкое озеро на Алтае, Патриаршие пруды в Москве, Долина приведений в Крыму, Васюганские болота в Западной Сибири, Плещеево озеро в Переславле-Залесском, Столбы Выветривания — Маньпупунёры в Республике Коми, и Китовая аллея на Чукотке.
Подписчики авиакомпании в Instagram обрадовались интересной информации и поделились своими впечатлениями по этому поводу.
«Озеро Байкал - место силы, заряда энергией. Стихия! Красив и благороден! Знаю и бываю на его берегах. Приезжайте, стоит того!», «Ничего про свою страну не знаем!», «Очень интересный пост», «Познавательно, спасибо».
Байкал вошёл в топ мистических мест России
Общество, Фото:
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