В Бурятии регистраторы переписи обновили адреса домов

В рамках подготовки ко всероссийской переписи населения 2020 года завершён один из важных этапов подготовки – регистраторский обход населенных пунктов Бурятии



По республике работали 368 регистраторов. Они на местах проверили фактическое наличие домов с предоставленными административными данными, собрали информацию об отсутствующих табличках с названиями улиц и номеров домов, сообщили в Бурятстате.



Регистраторы уточнили и обновили списки адресов домов по всем населённым пунктам Бурятии. Это очень важная работа, так как по уточнённым спискам адресов домов в следующем году пойдут переписчики, и ни один дом не может быть пропущен.



В республике 2 городских округа – Улан-Удэ и Северобайкальск, 16 городских и 247 сельских поселений с 615 сельскими населёнными пунктами. По сравнению с данными прошлой переписи 2010 года можно проследить динамику изменения количества домов по районам, сколько появилось новых домов и сколько домов удалено из списков по разным причинам – снесены, перевезены, сгорели и другое.



При обходе городов и сёл большинство регистраторов отметили, что во многих населённых пунктах отсутствует уличное освещение. Это большая проблема, решение которой важно не только для работы переписчиков, но и для всех жителей.



По поводу наличия адресных табличек регистраторы отметили, что в некоторых населённых пунктах найти нужный адрес без карты и навигатора довольно сложно – не на всех домах есть таблички с названием улицы и номером дома, в некоторых случаях нарушена последовательность нумерации домов. Собранная информация по отсутствию адресных табличек по каждому населённому пункту передается в администрацию для наведения порядка. Ответственность за установку и содержание табличек с названием улицы и номерами многоквартирных домов несёт местная администрация либо по согласованию управляющая компания, а ответственность за номерные знаки частных домов и квартир несут их владельцы или наниматели.



В связи с этим Бурятстат обращается ко всем владельцам индивидуальных жилых домов с просьбой повесить или обновить адресные таблички на своих домах. Это нужно прежде всего самим жителям, для того, чтобы их дом могли легко найти специальные службы – скорая помощь, пожарная, почтовая служба или полиция.



Подготовка к всероссийской переписи населения может стать толчком к решению многих вопросов инфраструктуры городов и сёл – приведение в порядок адресного хозяйства, уличного освещения и дорог.



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Бурятстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

