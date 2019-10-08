Зрители международного фестиваля увидят спектакль «Полёт. Бильчирская история»
С 11 по 28 октября в Санкт-Петербурге пройдёт программа национальных театров России в контексте международной афиши Театральной олимпиады. Программа знакомит зрителей с лучшими спектаклями Бурятии, Татарстана, Саха (Якутии), Чеченской республики, Калмыкии, Карелии и Башкортостана.
На сцене театра юного зрителя им. А.А. Брянцева 14 и 15 октября Бурятский государственный академический театр им. Хоца Намсараева покажет спектакль «Полёт. Бильчирская история» молодого режиссёра Сойжин Жамбаловой.
В основе спектакля – эпизоды повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» и документальные истории жителей Осинского района Иркутской области, тех, кто был свидетелями затопления земель в ходе строительства Братской ГЭС на Ангаре.
Театральная олимпиада — масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития диалога театральных деятелей разных стран.
Задачи программы национальных театров - сохранение традиций и родной речи, осмысление истории народа, стремление сохранять и развивать сценические традиции, говорить со зрителем на современном сценическом языке, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
Спектакль Бурятского театра покажут на театральной олимпиаде в Петербурге
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