Парень пробрался в частный дом ночью
3 октября в полицию обратилась жительница микрорайона Мелькомбинат в Улан-Удэ.
Женщина сообщила, что ночью в ограду её дома проник неизвестный и украл сварочный аппарат, набор ключей и инструменты для работы с металлом. Общий ущерб составил более 34 тысяч рублей.
- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний житель Октябрьского района. Похищенное у молодого человека изъято, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Улан-удэнец украл сварочный аппарат и инструменты из ограды
Общество, Фото:
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