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Улан-удэнец украл сварочный аппарат и инструменты из ограды

Улан-удэнец украл сварочный аппарат и инструменты из ограды
Общество,  Фото:pixabay.com
Парень пробрался в частный дом ночью

3 октября в полицию обратилась жительница микрорайона Мелькомбинат в Улан-Удэ.

Женщина сообщила, что ночью в ограду её дома проник неизвестный и украл сварочный аппарат, набор ключей и инструменты для работы с металлом. Общий ущерб составил более 34 тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний житель Октябрьского района. Похищенное у молодого человека изъято, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
кража
 
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