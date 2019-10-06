Улан-удэнец украл сварочный аппарат и инструменты из ограды

Парень пробрался в частный дом ночью



3 октября в полицию обратилась жительница микрорайона Мелькомбинат в Улан-Удэ.



Женщина сообщила, что ночью в ограду её дома проник неизвестный и украл сварочный аппарат, набор ключей и инструменты для работы с металлом. Общий ущерб составил более 34 тысяч рублей.



- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 19-летний житель Октябрьского района. Похищенное у молодого человека изъято, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

