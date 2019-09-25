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ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ

ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы распространяют неверную информацию о штрафах, которые якобы собирает камера на Коммунистической

В Улан-Удэ на этой неделе в различных мессенджерах распространилось видео – на его кадрах женщина предупреждает горожан быть бдительными и не проезжать на личном транспорте по дороге на улице Коммунистическая, в районе перекрытой на ремонт площади Советов.

С 18 сентября там запрещён проезд для личного транспорта - это связано с ремонтными работами в центре города. Всё это время сотрудники ГИБДД патрулировали дорогу, но накануне их не было на месте - вместо этого на дороге около дорожного знака горожане увидели камеру фиксации нарушений.

Женщина в видеоролике возмущается и заявляет, что якобы каждая машина, которая проехала по этой дороге, получит штраф за проезд под запрещающий знак в размере 5 тысяч:

Однако в УГИБДД по Бурятии опровергли эти слухи, пояснив, что камера работает здесь не один день, а неделю, и не настроена на фиксацию нарушений правил дорожного движения.

- В целях бесперебойного движения общественного транспорта и предотвращения заторов на указанных участках дорог установлены соответствующие дорожные знаки, на которые должны обращать внимание водители транспортных средств. Переносной комплекс фотофиксации установлен для мониторинга движения легкового транспорта на данном участке дороги и расчёта необходимости выставления экипажей ДПС. Нарушения ПДД он не фиксирует (ни на 5000 рублей, ни на 1500 рублей), а также установлен в том числе и для профилактики, - прокомментировали «Байкал-Daily» в управлении ГИБДД.

Таким образом, проезжать на личном транспорте на участке дороги по улице Коммунистической все ещё запрещено, но камера фиксаций нарушений установлена только для профилактики и мониторинга движения.

ГИБДД дорожное движение штраф
 
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