ГИБДД опровергла слухи о штрафах с камеры в центре Улан-Удэ

- В целях бесперебойного движения общественного транспорта и предотвращения заторов на указанных участках дорог установлены соответствующие дорожные знаки, на которые должны обращать внимание водители транспортных средств. Переносной комплекс фотофиксации установлен для мониторинга движения легкового транспорта на данном участке дороги и расчёта необходимости выставления экипажей ДПС. Нарушения ПДД он не фиксирует (ни на 5000 рублей, ни на 1500 рублей), а также установлен в том числе и для профилактики, - прокомментировали «Байкал-Daily» в управлении ГИБДД.







Таким образом, проезжать на личном транспорте на участке дороги по улице Коммунистической все ещё запрещено, но камера фиксаций нарушений установлена только для профилактики и мониторинга движения.