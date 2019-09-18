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В Улан-Удэ начался ремонт дорог возле площади Советов

В Улан-Удэ начался ремонт дорог возле площади Советов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Движение по улицам Ленина и Ербанова перекрыли

В Улан-Удэ начался ремонт дорог на центральных улицах города – Ленина и Ербанова. Сейчас рабочие снимают верхний слой асфальта.

Работы будут проходить в два этапа. Сначала ремонт пройдёт на улице Ленина, подрядная организация планирует уложить здесь новый асфальт к 23 сентября. Далее ремонт начнётся на улице Ербанова и продолжится до 29 сентября.

- Сейчас мы фрезеруем данный участок дороги, подготавливаем основание, то есть старое покрытие остаётся частично. Далее производится розлив битумной эмульсии и уже начинаем укладку асфальта, - сообщил дорожный мастер подрядной организации «БайкалТехСтрой» Игорь Егоров.




Так как сроки по ремонту дорог сжаты, подрядная организация взяла в аренду Ресайклер Wirtgen WR 240. Отличительной чертой этой техники служит скорость фрезерования.

- Мы выбрали именно эту единицу в связи с тем, что за час он может отфрезеровать площадь в 720 кв. м, а обычный фрезеровщик за тоже время может пройти около 300 кв. м, - добавил Игорь Егоров.

В связи с ремонтом и перекрытием дорог, была изменена схема движения 25-ти маршрутов общественного транспорта. Теперь автобусы проезжают по улице Коммунистическая. По этой улице может ездить лишь общественный транспорт, движение и стоянка личных автомобилей запрещена.

Остановки на гостинице «Баргузин» и ТРЦ «Форум» будут перенесены на улицу Смолина. Там будут останавливаться автобусы, идущие с Левого берега в Октябрьский район.

Отремонтируют весь центр

В этом году, помимо улиц Ленина и Ербанова, положат новый асфальт и на улице Сухэ-Батора, но уже после чемпионата мира по боксу.

- На следующий год мы будем выполнять работы по улице Коммунистической, а также ремонт тротуаров на улицах Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистической. Контракт у нас переходящий, двух годичный. На этот год лимит стоит 25,5 миллионов рублей и на 2020 год остаётся 37 миллионов, - сообщил начальник управления дорожного строительства управления комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.
















дорожный ремонт
 
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