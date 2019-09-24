3 тысячи жителей Бурятии вышли на марафон «Чистые берега Байкала»

Волонтёры собрали более 163 кубометров мусора
В мероприятиях стартового дня экологического марафона «Чистые берега Байкала» в Бурятии, которые прошли в Прибайкальском, Кабанском и Северо-Байкальском районах, приняли участие более 3 тысяч человек. В общем волонтеры собрали более 160 кубометров мусора, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Ключевая акция прошла в 5 км от села Гремячинск Прибайкальского района и в районе озера Котокель. Сюда в качестве специального гостя приехал российский ведущий, актёр и блогер Станислав Ярушин. Как сообщал «Байкал-Daily», Ярушина восхитила «неописуемая красота Байкала».
Также в уборке мусора приняли участие волонтёры, представители республиканского эколого-биологического центра, муниципальных образований, сотрудники республиканского агентства ГО и ЧС, министерства туризма, министерства здравоохранения, министерства природных ресурсов.
Марафон «Чистые берега Байкала» стартовал 20 сентября и продлится до 31 сентября. В рамках акции запланированы сотни мероприятий по уборке берегов водных объектов.
Всероссийская акция по уборке водоёмов и их берегов проводится минприроды России совместно с федеральным агентством водных ресурсов в рамках федеральной целевой программы «Вода России» с 2014 года.
Отличительной особенностью этого года стала серия эко-марафонов. От бытового мусора с применением селективного сбора отходов будут очищены сотни водных объектов. В серии проводятся 8 эко-марафонов: «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае. Участниками эко-марафонов станут более полумиллиона человек.
Итоги экомарафона «Чистые берега Байкала» будут озвучены на фестивале народного творчества в рамках XI межрегионального смотра деятельности этнокультурных центров коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
3 тысячи жителей Бурятии вышли на марафон «Чистые берега Байкала»
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