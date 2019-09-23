Все они состоятся в октябрьские субботы
В октябре в Кабанском районе Бурятии состоится ряд сельскохозяйственных ярмарок.
5 октября ярмарка пройдёт в селе Кабанск. Через неделю, 12 октября, другую ярмарку проведут в городе Бабушкине. В посёлке Каменск мероприятие состоится 19 октября. И в посёлке Селенгинск торговым днём будет 26 октября. Начало ярмарок в 11:00.
Для реализации собственной продукции приглашаются все желающие, сообщает управление сельского хозяйства Администрации МО «Кабанский район».
В Кабанском районе Бурятии проведут 4 ярмарки
Общество, Фото:
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