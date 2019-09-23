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В Кабанском районе Бурятии проведут 4 ярмарки

В Кабанском районе Бурятии проведут 4 ярмарки
Общество,  Фото:pixabay.com
Все они состоятся в октябрьские субботы

В октябре в Кабанском районе Бурятии состоится ряд сельскохозяйственных ярмарок.

5 октября ярмарка пройдёт в селе Кабанск. Через неделю, 12 октября, другую ярмарку проведут в городе Бабушкине. В посёлке Каменск мероприятие состоится 19 октября. И в посёлке Селенгинск торговым днём будет 26 октября. Начало ярмарок в 11:00.

Для реализации собственной продукции приглашаются все желающие, сообщает управление сельского хозяйства Администрации МО «Кабанский район».
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