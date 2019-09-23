В Кабанском районе Бурятии проведут 4 ярмарки

Все они состоятся в октябрьские субботы



В октябре в Кабанском районе Бурятии состоится ряд сельскохозяйственных ярмарок.



5 октября ярмарка пройдёт в селе Кабанск. Через неделю, 12 октября, другую ярмарку проведут в городе Бабушкине. В посёлке Каменск мероприятие состоится 19 октября. И в посёлке Селенгинск торговым днём будет 26 октября. Начало ярмарок в 11:00.



Для реализации собственной продукции приглашаются все желающие, сообщает управление сельского хозяйства Администрации МО «Кабанский район».

