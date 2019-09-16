Дарима Сандакова: «В Улан-Удэ приедут будущие олимпийские чемпионы»

Чемпионка Европы Дарима Сандакова призвала улан-удэнцев посетить чемпионат мира по боксу среди женщин
Известная спортсменка, чемпионка Европы-2019 по боксу Дарима Сандакова считает, что чемпионат мира по боксу среди женщин, который пройдёт в Улан-Удэ, станет значимым событием в истории этого вида спорта.
- Для нашей страны проведение такого крупного турнира является историческим, так как пройдёт у нас впервые. В частности, в Улан-Удэ приедут топовые спортсменки из Европы, Америки и со всего мира. Такое событие лучше не пропускать, а прийти и увидеть все своими глазами. К нам приедут, нужно понимать, будущие олимпийские чемпионы, лучшие бойцы, которые покажут высокий уровень бокса, - отметила Сандакова.
Проведения чемпионата мира в Улан-Удэ, по ее мнению, позитивно скажется и на туристическом имидже всей республики.
- Зачастую в других странах, да и в Москве тоже, про Бурятию практически не знают. Знают Байкал, а про бурятов – нет. Хочется, чтобы ситуация в этом плане менялась, в том числе благодаря проведению таких масштабных мероприятий, - сказала девушка.
«Не ударить в грязь лицом»
Также Сандакова поведала о своём выступлении на чемпионате Европы. ЧЕ по женскому боксу прошёл в Мадриде с 24 августа по 31 августа. Дарима Сандакова, выступавшая в весовой категории 69 кг, разгромила в финальном поединке итальянку и стала первой чемпионкой Европы по боксу среди женщин в истории Бурятии.
- Для меня выступление на турнире было вдвойне тяжёлым, так как я чувствовала огромную ответственность, представляя на нем не только Бурятию, но и всю Россию. Я очень рада, что в итоге для поездки на Чемпионат Европы выбрали меня, ведь конкуренция была по-настоящему большой, все девочки из сборной, конечно же, хотели поехать на турнир. Поэтому мне не хотелось ударить в грязь лицом и не оправдать возложенных на меня надежд. Я делала всё, что нужно для чемпионства, - сказала Дарима Сандакова.
Спортсменка отметила, что для неё все бои без исключения, даже спарринги, являются тяжёлыми, так как никогда нельзя недооценивать соперника.
- Даже если тебе кажется, что перед тобой боец послабее, то это может в итоге обернуться неприятным сюрпризом для тебя же. Лучше к каждому поединку на ринге относиться максимально серьезно, - отметила чемпионка.
На турнире Сандакову вдохновляли мысли о родной земле и поддержка фанатов.
- Мною весь турнир владели высокие мысли, которые и помогли настроиться на нужный лад. Я была единственной представительницей Бурятии, и мне хотелось показать и доказать, что у нас живут действительно крутые спортсмены, думала о том, как в лучшем свете представить свою родную землю. Очень помогли сообщения земляков из Бурятии в соцсетях. Обычно я их не часто читаю, а в этот раз мне нужна была поддержка. И когда я увидела послания в духе «мы с тобой», «урагшаа» и «Бурятия верит», то у меня как будто открылось второе дыхание, и это помогло мне дойти до финала. Потому что я пока добралась до него, то очень сильно устала, у меня болело всё тело, - отмечает спортсменка.
Дарима провела на чемпионате Европы четыре изнурительных боя, но самым трудным, по её признанию, оказался поединок против титулованной турчанки в полуфинале.
- Она реально могла помешать мне в завоевании медали, я считаю ее одной из главных моих конкуренток, - подчеркнула девушка.
Сандакова отметила, что для неё золотая медаль ЧЕ стала самой крупной победой в спортивной карьере.
Где и когда
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу среди женщин пройдёт 2 октября в Улан-Удэ. Бои пройдут с 3 октября по 13 октября. Причём у соревнования будет два этапа: первый (с 3 по 10 октября) включает в себя бои за выход в финальную часть, а второй - непосредственно финалы (12 и 13 октября). 11 октября спортсменам дадут время на отдых и восстановление.
Бои пройдут в 10 весовых категориях: до 48 кг., до 51 кг., до 54 кг., до 57 кг., до 60 кг., до 64 кг., до 69 кг., до 75 кг., до 81 кг., свыше 81 кг.
Соревнования пройдут в самом большом помещении Физкультурно-спортивного комплекса - универсальном зале, вместимость которого составляет 2,5 тысячи зрителей. В нем будет размещено два ринга, бои на которых будут проходит параллельно.
В турнире примут участие больше трех сотен девушек из 75 стран мира. На сегодняшний день на турнир зарегистрировано 809 участников.
Дарима Сандакова: «В Улан-Удэ приедут будущие олимпийские чемпионы»
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