Дарима Сандакова: «В Улан-Удэ приедут будущие олимпийские чемпионы»

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Митинг в Улан-Удэ: как это было Общество, Ставший «звездой» на митинге оппозиции глава Бурятии, разгорячённая толпа и требования об отставке всех, кого можно. В Улан-Удэ завершился по-настоящему исторический митинг. ФОТО