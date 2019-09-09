Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём



42- летний житель села Хоринск, Хоринского района Бурятии, признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



В суде установлено, что в мае 2019 года сельчанин осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к условному лишению свободы, однако в июле он вновь пьяным сел за руль.



Суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

