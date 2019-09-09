Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
42- летний житель села Хоринск, Хоринского района Бурятии, признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В суде установлено, что в мае 2019 года сельчанин осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину приговорили к условному лишению свободы, однако в июле он вновь пьяным сел за руль.
Суд по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, Фото:
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