Традиционный праздник пройдёт в сквере возле Гостиных рядов
Сегодня, 29 августа, в 11 часов в сквере возле Гостиных рядов в Улан-Удэ состоится традиционный праздник – бал цветов (0+).
Здесь будут награждены победители районного конкурса по номинациям «Лучший цветочный букет», «Лучшая цветочная композиция». Жюри оценит художественное оформление и оригинальность.
Благодарственными письмами администрации Советского района будут поощрены активные жители, принимавшие участие в озеленении города.
Также для зрителей и участников подготовлена концертная программа, сообщает управление по информационной политике города.
Сегодня в Улан-Удэ состоится бал цветов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Улан-Удэнский авиазавод с размахом отпразднует своё 80-летие
Останки солдата отправят в Бурятию для торжественного захоронения
Михаил Асташов выступает в виде спорта, который входит в программу Паралимпийских игр
Улан-удэнцам предлагают снять наушники перед «зеброй»
Традиционный праздник пройдёт в сквере возле Гостиных рядов
Прокуратура помогает жителям сёл Бурятии, пострадавших от подтопления
В день приёма граждан будет работать «горячая линия»
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике в большинстве районов без осадков
В День знаний в городе пройдут танцевальные батлы
Они будут соревноваться в 9 видах спорта
На мероприятии можно будет пострелять холостыми патронами из «Оружия Победы»
Участники классов «Оптимист», «Лазер Пико» и «Финн» соревновались на дистанции в 1 морскую милю
Соревнования в формате «3х3» состоятся среди мужских и женских команд
100 победителей в возрасте от 14 до 30 лет будут награждены дипломами и ценными призами
Мероприятие под названием «Серебряные голоса Забайкалья» состоится в первый раз