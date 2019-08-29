Сегодня в Улан-Удэ состоится бал цветов

Традиционный праздник пройдёт в сквере возле Гостиных рядов



Сегодня, 29 августа, в 11 часов в сквере возле Гостиных рядов в Улан-Удэ состоится традиционный праздник – бал цветов (0+).



Здесь будут награждены победители районного конкурса по номинациям «Лучший цветочный букет», «Лучшая цветочная композиция». Жюри оценит художественное оформление и оригинальность.



Благодарственными письмами администрации Советского района будут поощрены активные жители, принимавшие участие в озеленении города.



Также для зрителей и участников подготовлена концертная программа, сообщает управление по информационной политике города.





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