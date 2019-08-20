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В Чите построят зарядные станции для электромобилей

В Чите построят зарядные станции для электромобилей
Общество,  Фото:pixabay.com
Две из них появятся около больших торговых центров до конца этого года

В ближайшие месяцы в Чите откроются две зарядные станции для электромобилей. Для удобства автомобилистов находиться они будут около популярных у горожан крупных торговых центров. Услугами заправки сможет воспользоваться любой желающий.

С каждым годом количество забайкальцев, имеющих электромобили, в том числе гибридные, растёт. На данный момент таких около ста человек. И если сейчас зарядить электроэнергией своего железного коня на специализированной заправке нельзя, то совсем скоро проблема автовладельцев решится. Уже разработан проект заправок, определены места их установки, сами автозаправочные станции получены, и совсем скоро начнутся работы по их монтажу.

По словам специалистов, процесс зарядки схож с подзарядкой мобильного телефона и происходит при минимальном вмешательстве клиента, что существенно повышает электробезопасность владельцев транспортных средств. Время до полного заряда аккумуляторов – несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья со ссылкой на «Россети Сибирь».
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