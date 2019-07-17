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В Улан-Удэ должники «ТГК-14» рискуют остаться без горячей воды

В Улан-Удэ должники «ТГК-14» рискуют остаться без горячей воды
Общество, 
Горожане задолжали компании за тепло и горячую воду 587 миллионов рублей

Долги населения Улан-Удэ перед теплоэнергетиками продолжают расти. На сегодняшний день потребители «ТГК-14» задолжали за тепло и горячую воду 587 миллионов рублей. В рейд по неплательщикам накануне отправились специалисты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии», сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».

На этот раз объектом проверок стал Октябрьский район столицы Бурятии. Специалисты наведались в гости к злостным неплательщикам в многоквартирные дома по улице Бабушкина. Уже в первый час рейда удалось обследовать три квартиры, в одной из которых было произведено ограничение горячего водоснабжения за неуплату поставляемых услуг более четырёх месяцев.

Всего в ходе рейда теплоэнергетики посетили около пятидесяти квартир. Специалисты «ТГК-14» ежедневно проводят подобные рейды, ведь отключение должников от горячего водоснабжения - одна из самых действенных мер. Как правило, после таких мероприятий потребители предпочитают рассчитаться с долгами.

- С начала года сотрудниками филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» было произведено 1249 ограничений горячего водоснабжения на сумму задолженности более 2 млн. рублей, - рассказал Сергей Турик, инспектор группы по ограничению ГВС филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14». - 966 должников из этого списка уже погасили имеющуюся задолженность. Отметим, что за самовольное подключение к горячему водоснабжению предусмотрена Административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей.

«ТГК-14» напоминает о необходимости своевременных и в полном объёме платежей, а также о возможности заключения договора реструктуризации долга. Для этого необходимо обратиться в отдел по работе с населением филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии», по адресу: Проспект 50-летия октября, 26Б (3 этаж) или позвонить по телефонам 27-82-01, 27-82-02.

ТГК-14 горячее водоснабжение
 
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