Сотрудники УФСИН Бурятии перетягивали палку и играли в крестики-нолики

Для сотрудников УФСИН и членов их семей в Бурятии состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»



В соревнованиях приняли участие 10 команд представителей исправительных учреждений и подразделений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Команды состязались в эстафете и прыжках в длину, перетягивали палку и канат, стреляли из воздушной винтовки, играли в крестики-нолики и футбол. В заключительном этапе соревнований состоялся «Конкурс капитанов».



Помимо спортивных конкурсов, для участников выступили кинологи, сотрудники отдела по конвоированию и сотрудники отдела специального назначения.



ПО итогам всех состязаний первое место завоевала команда исправительной колонии №1, второе место - команда колонии-поселения №3, а третье место – команда УИИ.



Победителей и участников наградили дипломами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



