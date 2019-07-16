Для сотрудников УФСИН и членов их семей в Бурятии состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья»
В соревнованиях приняли участие 10 команд представителей исправительных учреждений и подразделений, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Команды состязались в эстафете и прыжках в длину, перетягивали палку и канат, стреляли из воздушной винтовки, играли в крестики-нолики и футбол. В заключительном этапе соревнований состоялся «Конкурс капитанов».
Помимо спортивных конкурсов, для участников выступили кинологи, сотрудники отдела по конвоированию и сотрудники отдела специального назначения.
ПО итогам всех состязаний первое место завоевала команда исправительной колонии №1, второе место - команда колонии-поселения №3, а третье место – команда УИИ.
Победителей и участников наградили дипломами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Сотрудники УФСИН Бурятии перетягивали палку и играли в крестики-нолики
Общество, Фото:
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