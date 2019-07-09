В Бурятии на видео сняли стрельбу снайперов по беспилотникам













По замыслу учения, беспилотники условного противника, пытающиеся вести разведывательную деятельность, обнаружены с помощью новейших радиолокационных станций задолго до их подлёта к военным объектам.



Информация о них поступила на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвинулись на заранее подготовленные позиции, откуда начали вести визуальное наблюдение.



Осложняла вести наблюдение за целями низкая облачность, установившаяся над полигоном, благодаря которой беспилотники сливаются с окружающей средой и становятся едва заметными.



Снайперы вели стрельбу на рекордной дальности до 1,5 км.





Снайперские пары танкового соединения в Бурятии приступили к освоению стрельбы по беспилотным летательным аппаратам условного противника из укрытий. Тренировки проходят совместно с расчётами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» на полигоне Бурдуны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.