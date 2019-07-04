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Спортсмен из Бурятии отправится на Кубок мира среди юниоров по пулевой стрельбе

Спортсмен из Бурятии отправится на Кубок мира среди юниоров по пулевой стрельбе
Общество, 
В состав сборной России вошёл Александр Кондрашин

17-летний спортсмен из Улан-Удэ Александр Кондрашин в середине июля отправится на Кубок мира среди юниоров по пулевой стрельбе. Турнир пройдёт с 12 по 16 июля в немецком городе Зуль. Об этом «Байкал-Daily» личный тренер Кондрашина Александр Степанов.

Спортсмен из Бурятии выступит в двух дисциплинах: стрельбе из пневматического пистолета (60 выстрелов) и стрельбе из произвольного пистолета (50 метров, 60 выстрелов).

Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Кондрашин в 2018 году выиграл первенство России, первенство Европы, а на первенстве мира взял бронзовую медаль.

В мае 2019-го Александр помог добыть путёвку в финал чемпионата Европы Юношеской Лиги.

Ещё одна ученица тренера Александра Степанова Яна Енина принимает участие во всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.


спорт пулевая стрельба
 
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