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Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады

Яна Енина из Бурятии поборется за две медали всемирной Универсиады
Общество, 
Спортсменка из Бурятии накануне вылетела в Неаполь, где стартовала всемирная летняя Универсиада

В итальянском Неаполе состоялось официальное открытие XXX всемирной летней Универсиады. Церемония прошла на домашнем стадионе местного футбольного клуба «Наполи», который станет главной ареной студенческих игр. О старте всемирной Универсиады объявил лично глава Италии Серджо Маттарелла.

Накануне, 3 июля в составе сборной России в Италию вылетела спортсменка из Бурятии Яна Енина, которая поборется за медали в пулевой стрельбе.

18-летняя Яна выступит в двух дисциплинах. Это стрельба из пневматического пистолета в личном первенстве, а также стрельба из пистолета в паре (микс) на дистанции 10 метров (40+40 выстрелов). Об этом «Байкал-Daily» сообщил личный тренер Яны Ениной Александр Степанов.

Всего за медали летней Универсиады будут соревноваться более 5000 студентов из 112 стран. Будет разыграно 222 медали в 18 видах спорта. ТАСС уточняет: по сравнению с Универсиадой-2017, которая прошла в Тайбэе, из программы исчезли бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, ушу, тяжёлая атлетика и бильярд, но были включены стрельба, регби-7 и парусный спорт.

Кроме Неаполя, соревнования пройдут на стадионах других городов Италии: Кава-де-Тиррени, Ночера-Инферьоре, Черкола и Пагани.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году Яна Енина завоевала серебро в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета на юношеских Олимпийских Играх в Аргентине.

«В историю III юношеских Олимпийских игр Яна Енина войдёт, возможно, как самый невозмутимый стрелок. Находясь на грани вылета, она не занервничала и в ключевые моменты совершала высокоточные попадания, сократив расстояние всего до 0,6 балла», - описывалось происходящее на сайте Олимпийского комитета России.

- Я полностью исключаю эмоции. Как преграда. Нельзя допустить, чтобы эмоции коснулись разума, иначе захлестнёт. Вплоть до того, что организм не реагирует на происходящее в зале. Допустим, шумят зрители, слышен смех, аплодисменты — вроде все слышу, но на самом деле пропускаю мимо ушей. И соперниц не замечаю, - рассказала в интервью сама Яна.

В решающий момент спортсменка умеет собираться. О том же серебре юношеской Олимпиады она рассказала так: «Надо знать момент, когда надо взять себя в руки. Сказала сама себе: соберись тряпка, нужно бороться».

За серебро юношеских Олимпийских игр Яна получила в Бурятии сертификат на жильё в 2,2 миллиона. Также в прошлом году Енина стала бронзовым призёром первенства мира.

В итоге Яна получила звание «Лучший юный спортсмен Бурятии 2018 года», а её наставник Александр Степанов получил титул лучшего тренера юного спортсмена.
спорт универсиада
 
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