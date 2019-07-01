Улан-удэнский театр примет участие в Вампиловском фестивале

Туда также приедут коллективы из Франции, Монголии, Польши и Израиля



XII Международный театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова пройдёт с 16 по 22 сентября в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. Об этом сообщает пресс-служба театра.



Вампиловский фестиваль современной драматургии – уникальное явление для России. Каждые два года он становится площадкой для диалога лучших академических и студенческих театров, столичных и провинциальных коллективов, известных театральных критиков, литературоведов, заслуженных деятелей искусств, академиков, докторов филологических наук и студентов вузов, народных артистов, режиссёров и актёров любительских театров, а также прочих неравнодушных к искусству людей.



Благодаря фестивалю имени Александра Вампилова иркутяне познакомились с творчеством театральных коллективов не только многих городов России от Архангельска до Петропавловска-Камчатского, но и театрами из Польши, Австрии, Германии, Белоруссии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Японии, Южной Кореи и других стран. В этом году в столицу Приангарья приедут коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Черемхово, Владимира, Новокуйбышевска, Долгопрудного, Петропавловска-Камчатского, Воркуты, Уфы и Омска. Молодёжный художественный театр Улан-Удэ также покажет свой спектакль «Ваш Вампилов». Из зарубежных гостей своими постановками обрадуют театры из Франции, Монголии, Польши и Израиля.



Наряду с показом спектаклей, на Вампиловском фестивале пройдут активные живые обсуждения представленных спектаклей и творческих работ, «круглые столы» по проблемам режиссуры, актёрского мастерства, современного театра и его ориентиров, будет работать «лаборатория современной драматургии».

