Расценки на предвыборную агитацию на выборах 8 сентября 2019 года в ИА «Байкал-Daily»

Стоимость размещения предвыборной агитации на выборах 8 сентября 2019 в ИА «Байкал-Daily», свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС77-38779 от 10 февраля 2010 года:



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