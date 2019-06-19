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В Бурятии дети участвуют в мониторинге редких видов растений

В Бурятии дети участвуют в мониторинге редких видов растений
Общество, 
Мероприятия проходят в рамках детской вахты «Сохраним цветы Байкала»

В середине июня на территории Забайкальского национального парка учащиеся центра дополнительного образования детей «Подлеморье» (п. Усть-Баргузин) в рамках детской вахты «Сохраним цветы Байкала» возобновили летнюю программу мониторинга редких видов растений.

Под руководством педагога дополнительного образования и методиста отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» дети выехали на Чивыркуйский перешеек - а именно побережье Баргузинского залива озера Байкал.

Учащиеся центра учётным методом подсчитали все произрастающие экземпляры черепоплодника почтишерстистого, отметили его фенологическое состояние, собрали материал по морфологическому состоянию растений. В данный период времени черепоплодник находится в фазе начала цветения. Всего на площадках учли тридцать экземпляров. По сравнению с 2016 годом численность сократилась, так как тогда растений было более пятидесяти. Также ребята определили и записали на площадках сопутствующие виды – колосняк ржаной, норичник вырезной, иван-чай узколистный и другие.

В процессе работы школьники приобщаются к научно-исследовательской деятельности и овладевают навыками камеральной обработки полевых материалов. Они получают практический опыт общения с природой, знакомятся с природными комплексами национального парка.

Черепоплодник почтишерстистый имеет статус редкого вида, является реликтовым эндемиком побережий Байкала. Популяции черепоплодника подвержены риску исчезновения при колебаниях уровня воды в озере. Поэтому он был включён в Красную книгу Республики Бурятия (2013 г).

Несмотря на каникулярное время, работа будет продолжена. Предстоит произвести фенологические наблюдения черепоплодника в июле в период созревания семян.

Вахта начала свою работу в 2015 году во время первого этапа детской международной экспедиции «Сохраним цветы Байкала». В августе на берегу Баргузинского залива были заложены две площадки, которые являются одновременно мониторинговыми, по наблюдению за редкими видами и для того, чтобы посетители парка могли знать, какие травянистые растения произрастают в береговой зоне, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье». 
растения Байкал
 
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