Мужчину лишили водительских прав
31-летний житель Гусиноозерска признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В феврале 2016 года и сентябре 2018 года его привлекли к уголовной ответственности езду в пьяном виде. В декабре 2018 года вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение его остановили сотрудники полиции.
Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду
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