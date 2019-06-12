По данным бурятского гидрометцентра, 12 июня по республике местами небольшие дожди, днём в горах юго-запада возможны грозы
Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 5-10, местами 14-19 м/с. Температура днём 21-26, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15 м/с. Днём 22-24 тепла.
В День России в Улан-Удэ будет ветрено
Общество, Фото:
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