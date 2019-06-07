На пойманных в лесах жителей Бурятии наложили штрафов на 2,3 миллиона

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С начала года в Бурятии выявлено более 1800 нарушений противопожарного режима



Сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства, МВД и МЧС патрулируют леса. Всего за 2019 год выявлено более 1800 нарушений противопожарного режима. Рассмотрено из них 674 административных дела, а сумма наложенных штрафов составила более 2,3 млн рублей.



Также за пожароопасный сезон выявлено 25 виновников возникновения пожаров. Возбуждено 21 уголовное дело, а реальное уголовное наказание получил один человек, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



