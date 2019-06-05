В Улан-Удэ сегодня потеплеет

По данным Бурятского гидрометцентра, 5 июня по республике днём по юго-западу и северу местами дождь, в горах севера с мокрым снегом, по остальной территории без осадков, утром местами туман



Ветер северо-западный днём 4-9, местами 11-16 м/с. Температура днём 18-23, местами 8-13 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём 20-22 тепла.



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