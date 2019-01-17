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В Улан-Удэ злостные алиментщики отработали свыше 20 тысяч часов

В Улан-Удэ злостные алиментщики отработали свыше 20 тысяч часов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
248 нерадивых родителей потрудились на благо общества

За 2018 год в столице Бурятии 262 алиментщика были привлечены к административной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей. 248 родителей-правонарушителей понесли наказание в виде обязательных работ, а 14 должников несколько суток провели под арестом, сообщила пресс-служба УФССП России по Бурятии.

- Ранее они неоднократно направлялись в центры занятости населения, предупреждались об уголовной ответственности, ограничивались в праве вождения транспортными средствами и в выезде за пределы страны. Однако эти меры не оказали должного воздействия, в связи с этим в отношении них было принято решение о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35. 1 КоАП РФ, - добавили судебные приставы.

Злостные алиментщики отрабатывали обязательные работы в управляющих компаниях города в качестве дворников и уборщиков.

- В зимнее время года нерадивые родители привлекаются на борьбу со снегом. По 4 часа в день они очищают улицы, дворы и участки образовательных учреждений от снега, - рассказала Дарима Ламажапова, и.о. начальника Специализированного отдела по взысканию алиментных платежей по Улан-Удэ.

Судебные приставы отметили, что после обязательных работ и проведения нескольких суток в изоляторах родители обычно исправляются. Они всё-таки начинают думать о своих чадах и в итоге устраиваются на работу. После чего стараются исправно платить алименты.

Добавим, что при случаях продолжения злостного уклонения от уплаты алиментов правонарушители привлекаются уже к уголовной ответственности.
алименты
 
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