В Улан-Удэ расскажут о «Мистическом Тибете»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко. Из архива.

Вход на лекцию свободный



В библиотеке №13 столицы Бурятии по улице Геологической пройдёт лекция «Мистический Тибет». Занятие проведут известный путешественник Вячеслав Киплюкс и Эрдэни Дымчиков, ранее трудившийся на посту замминистра спорта региона.



Они ответят на вопросы, когда лучше всего ездить в Тибет, что там есть интересного и необычного, как сделать свой отпуск незабываемым в хорошем смысле слова. Также спикеры расскажут об ошибках начинающих путешественников, гастрономическом туризме и т.д.



Лекция пройдёт 18 января вечером, вход свободный.

