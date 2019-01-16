Вход на лекцию свободный
В библиотеке №13 столицы Бурятии по улице Геологической пройдёт лекция «Мистический Тибет». Занятие проведут известный путешественник Вячеслав Киплюкс и Эрдэни Дымчиков, ранее трудившийся на посту замминистра спорта региона.
Они ответят на вопросы, когда лучше всего ездить в Тибет, что там есть интересного и необычного, как сделать свой отпуск незабываемым в хорошем смысле слова. Также спикеры расскажут об ошибках начинающих путешественников, гастрономическом туризме и т.д.
Лекция пройдёт 18 января вечером, вход свободный.
В Улан-Удэ расскажут о «Мистическом Тибете»
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