В новогодние праздники здесь прошло 48 мероприятий, а увидели их 21 167 зрителей
Лидером по посещаемости в период новогодних праздников стал театр оперы и балета имени Цыдынжапова. Всего здесь прошло 48 мероприятий, а увидели их 21 тысяча 167 зрителей.
Второе место у Русского драматического театра имени Бестужева, здесь прошло 67 постановок и утренников, а посетили их 20 тысяч 493 зрителя.
Третье место у Бурятского цирка. Учреждение организовало 23 мероприятия, их увидели 15 тысяч 363 человека.
Бурятский театр драмы за время новогодних каникул посетили семь тысяч 238 зрителей, всего в учреждении прошло 27 спектаклей и концертов.
Постановки и развлекательные программы в театре кукол «Ульгэр» увидели четыре тысячи 597 юных жителей республики. А всего за январские праздники здесь прошло 75 мероприятий.
В Бурятской филармонии прошло 10 концертов, на мероприятия пришли две тысячи 69 человек.
Лидер среди музеев Бурятии по количеству пришедших в начале января – Художественный центр имени Сампилова. Всего 1500 человек посетили учреждение.
Второе место у Этнографического музея народов Забайкалья, прогулялись на свежем воздухе одна тысяча 26 детей и взрослых.
Музей истории имени Хангалова в новогодние праздники посетили 585 зрителей. Кяхтинский краеведческий музей имени Обручева – 76, а Новоселенгинский музей декабристов – 22, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Оперный театр стал лидером рейтинга посещаемости учреждений культуры Бурятии
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