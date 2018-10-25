В Улан-Удэ отобрали финалистов конкурса чтецов

Финал пройдёт в последний день октября
Отборочный тур конкурса чтецов завершился в столице Бурятии.
- Столько талантливых ребят в одно время в одном месте! Впереди финал! Ждём лучших 31 октября в 14.00, - рассказали организаторы в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily»,
к 95-летию со дня рождения поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула Гамзатова в Улан-Удэ был объявлен конкурс чтецов «Журавли над Россией». Мероприятия проводятся в Центральной городской библиотеке имени Калашникова.
Финал пройдёт в последний день октября
Жилищную субсидию получили более 600 семей
Неудобства вызваны проведением ремонтных работ
На фестиваль приедут солисты Большого и Михайловского театров, Челябинского и Новосибирского театров оперы и балета
Сам эксцентричный политик сидел в жюри
С помощью аэросъёмки и музыки автор ролика создаёт сказку
В акции приняли участие 30 человек
В дело вмешалась прокуратура
Стороны будут обмениваться опытом
В активе спортсменов - 2 золота, 3 серебра, 4 бронзы
Она будет проходить два часа
Акция пройдёт 2 ноября
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о работе таможенников в аэропорту
Женщина вошла через плохо закрытую дверь
По данным Бурятского гидрометцентра 25 октября по республике местами небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег и снег