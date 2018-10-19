Юные росгвардейцы Ангарска победили в конкурсе «Мы патриоты России»



Сборная команда из 25 человек, в состав которой вошли, в том числе и ученики 8 класса Росгвардии на протяжении 6 дней боролись за победу во всероссийском военно-патриотическом конкурсе, сообщили в пресс-службе Росгвардии ИРкутской области.



Ребята из класса Росгвардии прошли множество этапов, среди которых конкурс визитной карточки, строевой и патриотической песни, спортивное многоборье, конкурс плакатов. Самым сложным испытанием, по мнению участников, стал конкурс строевой подготовки - он призван показать дисциплину команды и стать каждого воспитанника.



Программа слёта включала в себя и общение с людьми, имеющими особый статус за свои заслуги перед Родиной. Героические люди рассказали участникам о своем жизненном пути. Кроме того, ребята успешно выступили на научно-практической конференции «Образование. Наука. Профессия», которая прошла в рамках слёта.

В Нальчике завершился всероссийский военно-патриотический конкурс «Мы патриоты России», посвящённый 75-летию Битвы за Кавказ. В слёте приняли участие 9 команд из разных регионов России. Первое место заняли ученики школы №37 города Ангарска Иркутской области.