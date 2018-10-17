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Лучшие волейболисты Забайкалья соберутся в Агинском

Лучшие волейболисты Забайкалья соберутся в Агинском
Общество,  Фото:pixabay.com
Также ожидается приезд спортсменов из Монголии 

С 26 по 28 октября в региональном центре спортивной подготовки по национальным видам спорта Забайкальского края и в доме спорта «Тамир» посёлка Агинское состоятся одни из крупнейших краевых соревнований по волейболу. Это XVII традиционный открытый турнир среди мужских и женских команд «Кубок администрации Агинского Бурятского округа».

В этом году турнир посвящён 100-летию ВЛКСМ. У него долгая и интересная история. Впервые он начал проводиться в Агинском округе в 1970-1980-х годах прошлого столетия под эгидой Агинского окружного комитета ленинского комсомола, но в постсоветский период турнир не проводился. Возобновлены соревнования в 2002 году как турнир на призы главы администрации Агинского Бурятского автономного округа, а с 2008 года турнир обрёл официальный статус «Кубок администрации Агинского Бурятского округа».

Заседание мандатной комиссии состоится 26 октября с 17.00 часов. Без прохождения комиссии команды на соревнования не допускаются. Заседание судейской коллегии - в 18-00 часов. Начало соревнований 27 октября в 09.00 часов. Парад открытия в 11.00 часов.

К соревнованиям допускаются мужские и женские команды, не более двух сборных команд районов Забайкальского края. В составе сборных команд районов допускаются участники, прописанные на территории муниципальных районов, а также принимают участие уроженцы из районов. Игроки, выступающие за команды, участвующие в чемпионате России, к соревнованиям не допускаются. Команды обязательно должны иметь единую форму с номерами.

Накануне на заседании оргкомитета обсудили вопросы по организации и проведению турнира. По местам проведения соревнований отчитались руководители спортивных учреждений. На сегодня известно, что на спортивных площадках Агинского будут соревноваться волейболисты из Агинского округа, Каларского, Акшинского, Ононского, Шилкинского, Улетовского, Борзинского районов. Ожидается приезд спортсменов из Монголии, сообщает пресс-служба администрации округа. 
волейбол
 
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