Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз









Выпускник из Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев, одержавший в конце прошлого года победу во всероссийском конкурсе «Синяя птица», поступил сразу в два театральных вуза – московский ГИТИС и Ярославский государственный театральный институт. Радостной новостью он поделился в социальной сети.- Фухххх... Наконец-то я могу выдохнуть и сказать: «Я поступил!». Поступление в театральный - это... Не могу слов подобрать... Короче, полнейший ад. Ребят, вы не поверите, как это было трудно, невероятно трудно. Это был самый нервный месяц за мои 17 лет. Томительное ожидание, страх, мандраж поглотили меня в те дни. Но я всё-таки смог! Смог поступить! И в 2 вуза! ГИТИС (Москва) И ЯГТИ (Ярославль), - написал Андрей.Также Андрей поблагодарил всех, кто его поддерживал в это время. Пользователи Сети сейчас активно поздравляют молодого человека и желают ему успехов.