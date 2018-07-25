Победитель «Синей птицы» из Улан-Удэ поступил в театральный вуз

Выпускник из Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев, одержавший в конце прошлого года победу во всероссийском конкурсе «Синяя птица», поступил сразу в два театральных вуза – московский ГИТИС и Ярославский государственный театральный институт. Радостной новостью он поделился в социальной сети.
- Фухххх... Наконец-то я могу выдохнуть и сказать: «Я поступил!». Поступление в театральный - это... Не могу слов подобрать... Короче, полнейший ад. Ребят, вы не поверите, как это было трудно, невероятно трудно. Это был самый нервный месяц за мои 17 лет. Томительное ожидание, страх, мандраж поглотили меня в те дни. Но я всё-таки смог! Смог поступить! И в 2 вуза! ГИТИС (Москва) И ЯГТИ (Ярославль), - написал Андрей.
Также Андрей поблагодарил всех, кто его поддерживал в это время. Пользователи Сети сейчас активно поздравляют молодого человека и желают ему успехов.
Как сообщил «Байкал-Daily» отец Андрея Баир Цыдендамбаев, сын выбрал ярославский вуз.
Во время поступления в ГИТИС в Москве победитель «Синей птицы» смог также окунуться в атмосферу большого спортивного праздника – чемпионата мира по футболу, встретить популярного актёра Данилу Козловского и сфотографироваться с ним.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2017 года школьник из Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев стал победителем конкурса талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Андрей выступал во внеконкурсной программе ораторов. В результате зрительского голосования он вышел в финал. В итоговом туре 11-класснику пришлось дискутировать с москвичкой Варварой Вельматкиной на тему «Компромисс». И члены жюри решили отдать первое место обоим школьникам.
Также Андрей на всю страну рассказал о нечестных выборах президента в своей родной школе №25. Сначала он записал ролик и выложил его в Сеть. После отбора в «Синюю птицу» парень в эфире канала «Россия 1», а затем радио «Маяк» поведал о нарушениях на выборах и своём отношении к этому. Отец парня заявлял о травле сына в школе со стороны педагогов после озвученной информации. После скандала на всю страну в школе прошли перевыборы.
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