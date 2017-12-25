Андрей Цыдендамбаев из Бурятии выиграл конкурс «Синяя птица» (видео)

Школьник из Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев стал победителем в конкурсе талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Напомним, Андрей выступал во внеконкурсной программе ораторов. По итогам зрительского голосования он вышел в финал. В финальном туре 11-класснику пришлось дискутировать с москвичкой Варварой Вельматкиной на тему «Компромисс».

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