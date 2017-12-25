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Андрей Цыдендамбаев из Бурятии выиграл конкурс «Синяя птица» (видео)

Андрей Цыдендамбаев из Бурятии выиграл конкурс «Синяя птица» (видео)
Общество,  25.12.2017 10:14
В качестве приза прославившемуся на всю Россию школьнику досталась работа радиоведущего на «Маяке»

Школьник из Улан-Удэ Андрей Цыдендамбаев стал победителем в конкурсе талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». Напомним, Андрей выступал во внеконкурсной программе ораторов. По итогам зрительского голосования он вышел в финал. В финальном туре 11-класснику пришлось дискутировать с москвичкой Варварой Вельматкиной на тему «Компромисс».




Ведущий Владимир Соловьёв, предоставляя слово улан-удэнскому школьнику, подчеркнул его «легендарную бескомпромиссность». Напомним, Андрей Цыдендамбаев на всю страну рассказал о нечестных выборах президента в своей родной школе №25. Сначала парень записал ролик и выложил его в Сеть. Когда прошёл отбор в «Синей птице», его пригласили в эфир радио «Маяк», там Андрей рассказал о лицемерном отношении в педагогическом коллективе

Однако после всех скандалов в школе №25 всё-таки состоялись перевыборы школьного самоуправления. Повторные выиграл предыдущий президент. Как заверила тогда «Байкал-Daily» школьный завуч, выборы пришли без претензий и нарушений. 

Свой выступление в финале Андрей начал с того, что он не готов идти на компромисс, если цель идёт с разрез с личными принципами. Кроме того, он упомянул в своей речи своего дедушку, который призывал поступать по совести.

- И пусть весь мир против тебя. Но я останусь самим собой! Несмотря ни на что! – заявил Андрей.



выступление ораторова - с 1 часа 38 минуты


Когда слово предоставили члену жюри директору департамента информации и печати министерства иностранных дел России Марии Захаровой, она подчеркнула достоинства обоих ораторов. Но также подсказала, что ребята не в полной мере использовали возможности своей интонации и не жестикулировали, что помогло бы придать эмоциональный окрас выступлениям. В завершении она сказала, что победа может быть общей и оба школьника заняли первое место. Так и было решено.

Анонсировалось, что победитель в ораторском искусстве станет ведущим на радио «Маяк». Присутствующий в зале радиоведущий Сергей Стиллавин признался, что он уговорит руководство взять на работу сразу обоих юных ораторов. Владимир Соловьёв пригласил к себе на передачу побеседовать с политиками. А Мария Захарова пообещала пригласить школьников в министерство иностранных дел участвовать в брифингах и пресс-конференциях.

На финальном выступлении Андрея присутствовала его семья. Напомним, его отец Баир Цыдендамбаев оказывался ранее в центре скандала. Он не раз заявлял, что учителя подговаривают детей не «лайкать» фотографии его сына и не дружить с ним. После этого педагог написала на отца заявление в полицию. Позже в дом Цыдендамбаевых приходил полицейский, но не смог толком объяснить цель визита и ушёл лишь записав личные данные. После состоялось два публичных диалога отца Андрея и директора школа №25.

Жители Бурятии радуются победе Андрея. «Молодец, очень хорошо выступил! как и ранее очень достойное выступление! с заслуженной, в твоем случае, победой»,» Андрюшка Цыдендамбаев, бурятский мальчик, полмесяца назад произвел огромный резонанс в стране. Невиданное явление совести, труда и таланта. Полная отсеченность фальши и подделки. Две недели ждала сегодняшнего финала. Изумляюсь парню! Красноречив и убедителен как Авраам Линкольн!», «Ребята просто таланты. А Андрей настолько честен с публикой, что просто восхищаешься. И слезы на его глазах. МОЛОДЕЦ! » - оставляют комментарии в соцсетях жители республики. 

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