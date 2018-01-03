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Топ прорывов 2017 года в Бурятии
Общество, 03.01.2018 10:19
2017 год оказался богат на победы и достижения жителей Бурятии. Чем удивляли и радовали представители республики – в топе самых ярких прорывов года
Театр «Байкал» выиграл шоу «Танцуют все!»
Бурятский театр песни и танца «Байкал» поразил в этом году всю страну, влюбив в себя миллионы зрителей. «Байкал» феерично выиграл звание лучшего танцевального коллектива страны на шоу «России 1» «Танцуют все!» Танцоры достойно показали бурятские народные танцы и своё многогранное мастерство. В родную Бурятию они вернулись настоящими героями.
На пути к победе «Байкал» единственный на шоу ни разу не попал в номинацию на выбывание и установил рекорд по количеству баллов. Победителю торжественно вручили кубок «Танцуют все!» и сертификат на миллион рублей, а дома артистов ждали почётные звания.
Житель Бурятии выиграл работу комментатора матча Россия – Аргентина
Юрий Дамбаев одержал победу в конкурсе Первого канала «Я - комментатор». Он одержал уверенную победу, получив больше 24 тысяч голосов и оторвавшись от ближайшего преследователя почти вдвое.
В качестве приза лучший народный комментатор поработал с Виктором Гусевым на встрече футбольных сборных России и Аргентины, победу в которой одержали южноамериканцы (1:0). На сайте Первого канала матч, который комментировал Юрий, посмотрели три миллиона человек. Теперь улан-удэнец намерен победить в аналогичном конкурсе, который устроят к чемпиону мира по футболу-2018.
Юный дизайнер из Улан-Удэ покорила главную неделю моды страны
15-летняя дизайнер Екатерина Булуева представила свою коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Столь высокая для юного дизайнера награда стала возможной благодаря победе в конкурсе «Fashion Поколение» от МТС, условием которого было создание платьев для известной певицы Полины Гагариной. Лучшие были выбраны из 4 тысяч участников. Катя стала ученицей мэтра российского дизайна – Даши Гаузер, под руководством которой создала свою коллекцию.
Самый умный сантехник из Улан-Удэ на «Своей игре»
Чимит Дармаев из Улан-Удэ стал участником «Своей игры» на НТВ, одержав три победы подряд и проиграв лишь в четвёртой игре. «Чимит, низкий вам поклон! Четыре игры подряд вы просто украшали нашу программу!», – признал заслуги улан-удэнца ведущий Пётр Кулешов.
На шоу мужчина представился как сантехник. И стал представителем этой профессии, выигравшим «Свою игру». Сам Чимит признавался, что для успешной игры ему хватило школьных знаний. В ноябре интеллектуал попал на чемпионат мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?».
Школьник из Бурятии выиграл всероссийский патриотический конкурс
Выпускник Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1 Баир Цыбанов стал победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов «Делай, как я!». Он выиграл в номинации «Лучший воспитанник военно-патриотического объединения». Награждали Баира в Малахитовом зале Большого Кремлёвского дворца.
Бурятский профессор награждён престижной европейской наградой
Доктор ботанических наук, профессор Бимба-Цырен Намзалов получил диплом высшего качества Европейской научно-промышленной палаты за выдающиеся профессиональные достижения. Награда является одной из самых престижных в Европе. Ими награждены Леонид Рошаль, профессор Лео Бокерия, кинорежиссер Карен Шахназаров и др. К диплому прилагается удостоверение – паспорт дипломатической миссии Европейского Союза с просьбой всем официальным лицам предоставлять предъявителю настоящего документа необходимую помощь и защиту.
Клип Лудуба Очирова покорил международный конкурс
Улан-удэнец Лудуб Очиров стал победителем международного конкурса авторского музыкального видео «Медиамузыка» в номинации «Песенный видеоклип» с клипом на песню «Сумеция». Председателем жюри престижного музыкального фестиваля был знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе.
Премия «Доброволец года» досталась руководителю проекта «Сохраним Байкал»
Главная награда в номинации «Доброволец России – 2017» досталась руководителю международного общественного проекта «Сохраним Байкал» Максиму Токареву. Приз он получил из рук президента России Владимир Путина.
Бурятия стала лучшим регионом этнотуризма по версии National Geographic
Победителей премии «National Geographic Traveler Awards 2017» за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха выбирали онлайн-голосованием. Лучшей в категории «Российский этнический отдых» стала Бурятия, обошедшая несколько регионов.
Лучшая семья – хранительница традиций
Семья Дамбаевых из Бурятии признана лучшей хранительницей традиций в России на II всероссийском конкурсе «Семья года-2017». Будажап и Сэсэгма Дамбаевы в браке уже 33 года, у них три дочери и пять внуков. Родом супруги из Закаменского района, а сейчас живут в Иволгинске. Семья Дамбаевых уникальна: мужская половина семьи продолжает династию животноводов по отцовской линии, их общий трудовой стаж составляет 140 лет. А женская половина - династию учителей по материнской линии, общий педагогический стаж - 133 года.
Бурятская цирковая школа стала лучшей в России
Школа стала победителем конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» в 6 всероссийском образовательном форуме «Школа будущего» и признано «Лучшей цирковой школой - 2017», награждено дипломом и золотой медалью за высокие творческие результаты и успехи в работе. Руководителю бурятской цирковой школы – Афанасьевой Наталье был вручён почётный знак «Директор года - 2017» и звание «Почётный член международной академии качества и маркетинга».
ТОС стал миллионером
ТОС «Найдал» в селе Усть-Орот Кижингинского района стал миллионером, выиграв президентский грант. Награда сельчанам досталась вполне заслуженно - жители построили мост через реку Кодун. Они построили мост сами, не надеясь на помощь государства, безвозмездно потрудившись два месяца. И в мае 54-метровый «народный» мост ввели в эксплуатацию.
- Мост обошёлся на 880 тысяч рублей, а на самом деле мост обошёлся бы на 8 миллионов рублей. Получается на 7 миллионов чисто руками население сделало, - рассказала жительница села Усть-Орот в сюжете «ОТР».
Бурятский спортсмен получил премию МИРа
Улан-удэнец Михаил Асташов, призёр чемпионата мира по паратриатлону, стал победителем премии МИРа в номинации «Народная премия». Михаил - спортсмен, мастер спорта по плаванию, чемпион России по лёгкой атлетике, серебряный призёр чемпионата мира по паратриатлону. Премия, начиная с 2012 года, награждает героев проекта «Энциклопедия Добра», которые отличаются своими добрыми делами.
Ещё один клип-миллионник
Видео на казахскую песню «Зын-Зын», снятое жителями Бурятии, всего за три месяца набрало более 1,7 миллиона просмотров. В центре сюжета молодой человек, приехавший в столицу Бурятии, который танцует под вирусную песню из Казахстана. Комментарии, вроде «прикольно-заразно» и «ничего не понял, но прикольно», лучше всего отражают суть клипа.
Первым бурятским клипом, который перешагнул отметку в миллион просмотров, был «TONSHIT» в исполнении рэпера Алихана Dze и певицы Сарюны Бальжинимаевой. Успех «Зын-зын» ещё раз доказал, что для производства популярных видео не нужен большой бюджет.
Самый правдолюбивый школьник
11-классник школы №25 Андрей Цыдендамбаев стал победителем в номинации «Ораторское искусство» телешоу талантов «Синяя птица» на телеканале «Россия 1». С уверенностью можно сказать, что Андрей стал также любимцем соцсетей за, как выразился ведущий Владимир Соловьёв, «легендарную бескомпромиссность».
Фильм Андрея о нечестных выборах президента родной школы привёл к перевыборам, а его монологи об открытиях и личных принципах растрогали зрителей со всей России.
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