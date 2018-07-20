На вокзале Улан-Удэ начались строительно-монтажные работы
В связи с реконструкцией железнодорожного вокзального комплекса Улан-Удэ с 20 июля перекрывается часть привокзальной площади и восточная часть здания вокзала.
На въезде на привокзальную площадь установлены дорожные знаки, согласно действующим ПДД. По средствам громкоговорящей связи диктором вокзала производится оповещение пассажиров и посетителей о проведении строительно-монтажных работ.
Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров и посетителей вокзала с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.
Как сообщал «Байкал-Daily», общая стоимость реконструкции вокзала составит 950 миллионов рублей. Обновление вокзала рассчитано на пять этапов: работы рассчитаны на 2018-19 годы.
Часть вокзала Улан-Удэ перекрыли из-за ремонта
Общество, Фото:
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